Svizzera: Parlamento elegge ministro Esteri Cassis come nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Svizzera ha votato oggi per eleggere il ministro degli Esteri, Ignazio Cassis, come nuovo presidente. Ad esprimersi in favore della nomina di Cassis sono stati 156 parlamentare sui 197 voti validi espressi. Cassis assumerà ufficialmente l'incarico dal primo gennaio 2022 per un periodo 12 mesi, andando a sostituire il presidente svizzero uscente Guy Parmelin. La cerimonia per il conferimento dell'incarico si terrà però successivamente a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 in Svizzera.(Res)