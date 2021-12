Usa: sottosegretaria di Stato Nuland in tour tra Regno Unito e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria di Stato Usa per gli Affari politici, Victoria Nuland, è partita ieri per un lungo viaggio che la porterà negli Emirati Arabi Uniti, nel Regno Unito, in Israele e in Cisgiordania. Lo rende noto oggi il dipartimento di Stato in un comunicato. Ad Abu Dhabi Nuland discuterà di questioni regionali legate alla sicurezza e all'economia; successivamente visiterà Expo 2020 a Dubai. Venerdì 10 dicembre si unirà al segretario di Stato Blinken per la riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a Liverpool. In seguito proseguirà alla volta di Israele e Cisgiordania, dove discuterà con leader israeliani e palestinesi di questioni bilaterali e regionali. In programma anche incontri con rappresentanti della società civile. (Nys)