Covid: 4967 nuovi casi di contagio in Sicilia (2)

- Ma non è tutto: "Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 5% per le terapie intensive e 9 per cento per l'area medica. Focolai in aumento: attualmente sono 1.881 rispetto ai 1.647 della settimana precedente. Sul fronte della campagna vaccinale, si continua a registrare un incremento delle prime dosi rispetto alla settimana precedente (+29.03 per cento), che raggiungono così le 23.529 somministrazioni. L'incremento maggiore si è registrato tra i 12 ed i 19 anni (+53,1 per cento). Cresce anche la somministrazione delle dosi aggiuntive/booster che complessivamente sono state 484.423. I vaccinati con almeno una dose sono complessivamente l'82,95 per cento del target regionale, gli immunizzati l' 80,36 per cento mentre il 17,05 per cento del target rimane ancora da vaccinare". (Ren)