Germania-Francia: nuova ministra Esteri tedesca Baerbock domani a Parigi

- La nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, avvierà già questa sera il suo primo viaggio all'estero recandosi a Parigi. Nella mattinata di domani, secondo quanto riferisce la stampa di Berlino, Baerbock incontrerà il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. A seguire la nuova ministra degli Esteri tedesca si recherà a Bruxelles per incontri con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Baerbock si recherà infine venerdì a Varsavia per incontrare il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau. Queste stesse tappe - Parigi, Bruxelles e Varsavia - saranno parte del primo tour all'estero anche del nuovo cancelliere Olaf Scholz, atteso nella capitale francese venerdì 10 dicembre ed in Polonia domenica 12 dicembre. (Res)