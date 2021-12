Spagna: premier Sanchez, saremo ancora esempio in vaccinazione Covid con i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sarà ancora una volta un esempio nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus per i più piccoli. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, in riferimento alla decisione di estendere l'inoculazione del vaccino Covid-19 ai bambini tra i cinque e gli undici anni. "Siamo lo specchio a cui guardano molte società europee ed è per questo che chiedo alla società spagnola di avere fiducia nella scienza e di essere prudente", ha aggiunto il premier iberico nel suo intervento al 14mo Congresso del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) della Galizia, ricordando che la Spagna è riuscita a vaccinare circa il 90 per cento della popolazione al di sopra dei 12 anni. (Spm)