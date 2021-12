India-Italia: morte capo di Stato maggiore Difesa, cordoglio dell'ambasciatore de Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Nuova Delhi, Vincenzo de Luca, si è detto "profondamente" rattristato per la tragica morte del capo di Stato maggiore della Difesa indiana, Bipin Rawat, di sua moglie e degli altri militari rimasti uccisi oggi in un disastro aereo nello Stato del Tamil Nadu. Lo si legge in un messaggio pubblicato su Twitter dall'account ufficiale dell'ambasciata. "Le nostre condoglianze vanno al governo indiano, al ministero della Difesa e all'esercito indiano. Il capo di Stato maggiore Rawat aveva lavorato intensamente per rilanciare il partenariato tra Italia e India nel settore della Difesa", ha scritto de Luca. (segue) (Inn)