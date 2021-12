India-Italia: morte capo di Stato maggiore Difesa, cordoglio dell'ambasciatore de Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il capo di Stato maggiore della Difesa dell'India, Bipin Rawat, è morto assieme a sua moglie nel disastro aereo avvenuto questa mattina nello Stato del Tamil Nadu, in India, dove si è schiantato al suolo l'elicottero militare a bordo del quale la coppia viaggiava assieme ad altri 12 militari. Lo ha reso noto l'aeronautica militare di Nuova Delhi. Al momento solo una persona risulta essere sopravvissuta. Secondo l'agenzia di stampa "Ani" il luogo dello schianto si trova tra le località di Coimbatore e Sulur. Il capo di Stato maggiore della Difesa si stava recando al Defence staff college di Wellington dalla base aerea di Sulur, dove era arrivato da Nuova Delhi nelle scorse ore. L'aeronautica militare indiana, nel frattempo, ha già fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per appurare le cause dell'incidente. Il primo ministro Narendra Modi e il ministro della Difesa Rajnath Singh sono stati immediatamente informati del fatto e domani il governo dovrebbe riferire in parlamento. (Inn)