Cina: Borrell e Dombrovskis, Ue pronta a opporsi a pressione politica e coercizione contro Paesi membri

- L'Unione europea è pronta a opporsi a tutti i tipi di pressione politica e misure coercitive applicate contro qualsiasi Stato membro: lo sviluppo delle relazioni bilaterali della Cina con i singoli Stati membri dell'Ue ha un impatto sulle relazioni complessive Ue-Cina. Lo hanno dichiarato congiuntamente il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Unione europea è stata informata che le spedizioni lituane non vengono sdoganate dalla dogana cinese e che le domande di importazione dalla Lituania vengono respinte. Siamo in stretto contatto con il governo lituano e stiamo raccogliendo informazioni in modo tempestivo tramite la delegazione dell'Ue a Pechino. Stiamo anche contattando le autorità cinesi per chiarire rapidamente la situazione", hanno dichiarato. (segue) (Beb)