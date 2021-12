Infrastrutture: Aljaro (Abertis), pandemia ha accelerato obiettivi Agenda 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus ha accelerato il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni unite: sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità senza compromettere le risorse delle generazioni future. Lo ha affermato l'amministratore delegato (Ad) di Abertis, Jose Aljaro, in un articolo sul quotidiano "El Espanol", sottolineando come il settore pubblico e privato hanno iniziato la "corsa" per decarbonizzare le società attraverso una sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. A tal proposito, Aljaro ha evidenziato che Abertis ha iniziato a lavorare a questo impegno nel 2005 quando ha aderito al Patto mondiale delle Nazioni unite. Il primo asse su cui l'azienda di infrastrutture spagnola ha lavorato è quello della della trasparenza e della responsabilità con una cultura dell'organizzazione basata su principi etici e morali rifiutando qualsiasi forma di corruzione. In secondo luogo, Abertis punta all'eco-efficienza riducendo l'impronta di carbonio secondo criteri ambientali. Inoltre Abertis si si è impegnata a lavorare sulla sulla sicurezza e la qualità. (segue) (Spm)