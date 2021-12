Infrastrutture: Aljaro (Abertis), pandemia ha accelerato obiettivi Agenda 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Aljato in questa strada verso la decarbonizzare le strade sono un "elemento chiave" per rendere la mobilità sempre più sostenibile. Pertanto, sono chiamate "ad abbandonare il loro ruolo passivo di struttura del traffico per diventare un elemento connesso al veicolo, in grado di interagire con il traffico, ridurre le emissioni, generare energia sostenibile e persino prendersi cura della propria manutenzione", scrive l'Ad di Abertis. A questo proposito la "rivoluzione dell'asfalto" è già iniziata e l'azienda si sta concentrando su quattro aree: materiali sostenibili (bioasfalti, grafene), connettività stradale (dispositivi che rilevano automaticamente le zone congestionate, gli incidenti ed avvertono dei rischi), generazione di energia pulita (realizzazione di stazioni di rifornimento elettrico lungo tutte le reti) e una connessione sostenibile con l'ambiente (rimboschimento aree stradali, barriere acustiche). (Spm)