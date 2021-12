Civitavecchia: Masucci (Fit Cisl Lazio), bene attenzione Orlando su protocollo legalità autotrasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che il ministro del Lavoro Orlando abbia dimostrato la propria attenzione per il Protocollo di intesa per la tutela della legalità, della sicurezza e dell'incolumità della persona e delle imprese dell'autotrasporto che abbiamo firmato con l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e con il Consorzio autotrasporti Civitavecchia lo scorso 27 ottobre: è importante che questa esperienza possa rappresentare una sorta di 'progetto pilota' per fare in modo che le misure di contrasto al dumping contrattuale e il monitoraggio sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro siano estese su vasta scala". E' quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che "l'esperienza di una Commissione preposta alla vigilanza sulla legalità, al rispetto dell'ambiente e della sicurezza e al rispetto delle tariffe, che devono attenersi alle normative vigenti, può e deve rappresentare un volano per il rilancio dell'hub civitavecchiese, nonché una 'buona prassi' che andrebbe adottata in numerose realtà". (Com)