Regno Unito: Johnson si scusa per "party natalizio" del governo in violazione della serrata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è scusato "senza riserve" per il caso del "party natalizio" tra esponenti del governo svoltosi nel dicembre 2020 in violazione della serrata anti Covid-19. Parlando al question time di oggi in Parlamento a Londra, Johnson si è scusato "per i danni che ha causato nel Paese e per l'impressione data" a causa del video diffuso nelle scorse ore. Johnson si è detto a sua volta "furioso" nel vedere la portavoce ritratta nel video scherzare su una questione così seria. "Posso comprendere quanto deve essere motivo di rabbia pensare che le persone che hanno posto le regole non le rispettano", ha affermato Johnson precisando che, fino alla pubblicazione del video, gli è stato sempre assicurato che tale incontro non aveva avuto luogo. Il premier ha infine annunciato un'indagine per chiarire quanto avvenuto e per prendere azioni disciplinari contro le persone coinvolte. (segue) (Rel)