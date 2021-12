Regno Unito: Johnson si scusa per "party natalizio" del governo in violazione della serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore è cresciuta la pressione sul premier britannico Johnson, anche tra i parlamentari conservatori, affinché chiarisca quanto emerso sul "party natalizio" che sarebbe avvenuto nel dicembre 2020 in violazione norme per contenere la diffusione del Covid-19. A scatenare le polemiche è stato un video ottenuto dall'emittente "Itv", che ritrae l’allora portavoce del premier britannico, Allegra Stratton, mentre scherza con alcuni giornalisti sull'effettivo svolgimento di questo "party" e ammette che si sarebbe tenuto "un incontro di lavoro senza distanziamento sociale". Fino alle dichiarazioni odierne di Johnson, Downing Street hanno mantenuto la linea secondo cui tale incontro senza distanziamento sociale, in piena serrata contro il Covid, non si sarebbe in realtà tenuto. L'opposizione laburista ha parlato di un comportamento "vergognoso" da parte del governo, ma anche dalla fila dei parlamentari conservatori si sono levate accese critiche contro Johnson. L'ex ministro conservatore Tobias Ellwood ha chiesto un'indagine indipendente sulle apparenti violazioni delle regole commesse da esponenti del governo nel dicembre 2020. (Rel)