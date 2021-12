Reddito cittadinanza: Patuanelli, apertura Berlusconi è strategia per Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Cambiare idea è sempre sintomo di intelligenza, ma non si può dimenticare cosa ha detto" Silvio Berlusconi "del Movimento in questi anni". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole e parlamentare M5s, Stefano Patuanelli, a "Tagadà" su La7. Nell'apertura al Reddito cittadinanza "ci vedo una strategia rispetto ai gruppi Misti di Camera e Senato" per il voto al Quirinale, ha aggiunto. (Rin)