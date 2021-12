Credito: Spagna, Santander aumenta partecipazione in filiale messicana al 91,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Santander ha incrementato la sua partecipazione nella filiale messicana dal 91,64 per cento al 96,16 per cento con un investimento di circa 340 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto riportato dalla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola. La banca diretta da Ana Botin nelle sua strategia per prendere il pieno controllo della filiale messicana aveva annunciato l'offerta pubblica di acquisto (Opa) lo scorso marzo. Quando ha lanciato l'offerta, Santander ha sottolineato che l'operazione era positiva sia per gli azionisti della banca messicana, dando loro la possibilità di disinvestire in un titolo con liquidità limitata, che per quelli di Santander, migliorando la capacità di crescita e generazione di capitale del gruppo. (Spm)