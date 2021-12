Regno Unito: premier Johnson annuncia boicottaggio Olimpiadi invernali in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito boicotterà le Olimpiadi invernali che si terranno in Cina nel febbraio 2022, per cui non invierà nessun rappresentante del governo alla manifestazione. Lo ha affermato il premier britannico, Boris Johnson, parlando in Parlamento. "Ci sarà un effettivo boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali a Pechino", ha sottolineato Johnson aggiungendo: "Non penso che il boicottaggio sportivo sia sensato e questa rimane la politica del governo". Il premier britannico ha in questo modo chiarito che Londra si unirà a Washington nella decisione di boicottare le prossime Olimpiadi invernali in Cina dal punto di vista diplomatico ma invierà comunque i suoi atleti alla manifestazione sportiva. (Rel)