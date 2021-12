Ue: Commissione, nuovo strumento per contrastare coercizione economica di Paesi terzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha specificato che l'Ue si impegnerà direttamente con il Paese interessato per fermare l'intimidazione economica. Se l'intimidazione economica non si ferma immediatamente, il nuovo strumento consentirà all'Ue di reagire in modo rapido ed efficace, fornendo una risposta su misura e proporzionata per ogni situazione dall'imposizione di dazi e restrizione delle importazioni dal Paese in questione, alle restrizioni sui servizi o investimenti o misure per limitare l'accesso del paese al mercato interno dell'Ue. La proposta ora deve essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea. Sarà considerato nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, in base alla quale il Parlamento e il Consiglio svilupperanno internamente le loro posizioni prima di negoziare tra loro nelle discussioni del trilogo con l'assistenza della Commissione. Nei prossimi due mesi le parti interessate e i cittadini potranno fornire ulteriori riscontri, sui quali la Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento. (Beb)