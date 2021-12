Ue: Dombrovskis, con strumento anti coercizione siamo fermi in difesa nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo strumento anti coercizione la Commissione europea invia il messaggio chiaro che l'Ue resterà ferma nel difendere i propri interessi. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, presentando il nuovo strumento contro la coercizione economica della Commissione europea. "In un momento di crescenti tensioni geopolitiche, il commercio viene sempre più utilizzato come arma e l'Ue e i suoi Stati membri diventano obiettivi di intimidazione economica", ha spiegato Dombrovskis. "Abbiamo bisogno degli strumenti adeguati per rispondere. Con questa proposta inviamo un messaggio chiaro che l'Ue resterà ferma nel difendere i propri interessi. L'obiettivo principale dello strumento anti-coercizione è quello di fungere da deterrente", ha chiarito il vice presidente. "Questo strumento ci consentirà di rispondere alle sfide geopolitiche dei prossimi decenni, mantenendo l'Europa forte e agile", ha evidenziato. (Beb)