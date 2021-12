Emilia-Romagna: incontro Schlein con Sassoli, investire Fondi strutturali europei 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, ha incontrato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli con il quale si è confrontata sulla tutela del lavoro, sulla lotta al precariato e alle disuguaglianze. Lo ha reso noto un comunicato della Regione Emilia-Romagna. Spazio anche per le priorità dell'agenda regionale, sviluppate in coerenza con l'Agenda europea e con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. "Nei miei incontri ho chiarito che l'Emilia Romagna è già pronta coi propri programmi - ha commentato la vicepresidente Schlein -, speriamo che si chiuda presto il negoziato sull'accordo di partenariato, perché vogliamo cominciare ad investire i Fondi strutturali europei che nel prossimo settennato per la nostra Regione saranno quasi il doppio, ma investendo in una direzione nuova che abbracci la strategia dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e quella del Green Deal, che qui abbiamo tradotto firmando il Patto per il Lavoro e per il Clima con tutto il sistema regionale. Un programma trasversale che ci aiuti a creare nuovo lavoro e nuova impresa di qualità mentre attuiamo una strategia di decarbonizzazione necessaria". (Ren)