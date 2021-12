Ue: Dombrovskis, strumento anti coercizione è orizzontale e non diretto a un Paese specifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha spiegato che "lo strumento" contro la coercizione economica da parte di Paesi terzi affronterà "nel merito le situazioni" ed è uno strumento "orizzontale" e "non è diretto verso un Paese specifico". Dunque, "ogni situazione sarà valutata nel merito", ha spiegato Dombrovskis. Il vice presidente ha riportato il caso della Cina che "sta restringendo il mercato con la Lituania". E in questo caso si potrebbe "valutare se c'è o no la coercizione" e nel caso "se applicare lo strumento". Il vice presidente ha evidenziato che lo strumento ha "il principale scopo della prevenzione" e si basa sull'articolo 207 del Trattato, che riguarda gli strumenti di politica commerciale europea. (Beb)