Germania-Russia: Putin invia messaggio di congratulazioni a Scholz

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo la sua nomina da parte del Bundestag con 395 voti favorevoli. "I rapporti tra Russia e Germania sono stati tradizionalmente di grande importanza non solo per i cittadini dei nostri Paesi ma anche per l'intera Europa", ha dichiarato Putin auspicando un dialogo "costruttivo" con Scholz sulle questioni cruciali dell'agenda bilaterale e internazionale. "Questo, indubbiamente, risponderebbe agli interessi fondamentali di russi e tedeschi, e contribuirebbe al rafforzamento della stabilità e della sicurezza a livello regionale e globale", ha aggiunto Putin citato da un comunicato del Cremlino. Putin ha inviato oggi anche un messaggio alla cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, evidenziando che "ha guadagnato giustamente un grande prestigio in Europa e nel mondo". (Rum)