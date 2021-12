Imprese: Intesa Sanpaolo firma contratto di secondo livello con sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto di secondo livello - rinnovato con l’accordo del 3 agosto 2018 e successivamente modificato anche in occasione dell’integrazione del Gruppo Ubi - era in scadenza il 31 dicembre 2021. La durata del contratto è primo gennaio 2022-31 dicembre 2025. In tale contesto è stata anche conclusa l’armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici riferiti al Personale dell’ex Gruppo Ubi avviata con l’accordo 14 aprile 2021. "Gli importanti accordi sottoscritti tra Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali offrono un quadro normativo avanzato entro il quale giocano un ruolo fondamentale aspetti come la conciliazione, la formazione, i percorsi di sviluppo professionale. Ringrazio le organizzazioni sindacali nazionali e di Gruppo per le ottime relazioni e il dialogo sempre costruttivo: anche in questa occasione sono state trovate soluzioni valide e condivise che porteranno ad un maggiore benessere per le colleghe e i colleghi di Intesa Sanpaolo e ad un ulteriore miglioramento dell’efficacia della macchina organizzativa", ha dichiarato Paola Angeletti, Chief operating officer Intesa Sanpaolo. (Com)