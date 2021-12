Vaccino: Pio albergo Trivulzio, da domani apre un nuovo centro da 600 inoculazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Hub vaccinale Pio Albergo Trivulzio attiverà dal giorno 9 dicembre 2021, un nuovo secondo centro vaccinale con accesso autonomo da Via Fornari 10, con l’obiettivo, a regime, di effettuare 600 inoculazioni al giorno. Lo comunica in una nota lo stesso Pat spiegando che le quattro linee del centro vaccinale di via Bezzi già operative, a partire dal 13 dicembre amplieranno l’orario di apertura con l’obiettivo di effettuare 800 inoculazioni al giorno. Entrambi i centri vaccinali del Trivulzio sono aperti anche sabato e domenica e a oggi, con le risorse umane disponibili, tutte in attività e attivate dal Pio Albergo Trivulzio, sono previste le sole chiusure del 25 e 26 dicembre 2021, e del 1, 2 e 6 gennaio 2022. La nota sottolinea che il Trivulzio si conferma pertanto nodo fondamentale per la prosecuzione della campagna vaccinale della Regione Lombardia e ringrazia Guido Bertolaso, coordinaotre ella camapgna vaccinale in Lombardia che sarà presente il prossimo 9 dicembre, giorno dell’inaugurazione del secondo centro vaccinale, a sostegno dell’impegno del Trivulzio verso la corsa alla vaccinazione a tappeto, necessaria per resistere alla quarta ondata, rendendo accessibile la vaccinazione al maggior numero di persone nel minor tempo possibile. (Com)