Libia: presidente Noc Sanallah ribadisce sostegno ad Arabian Gulf Company

- Il presidente della compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha affermato che la Arabian Gulf Company è il ramo più importante della società, aggiungendo che contribuisce ad aumentare le entrate della società libica Stato e la sua stabilità economica. In un discorso pronunciato in occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione, Sanallah ha affermato che la Arabian Gulf Company realizza oltre il 20 per cento della produzione giornaliera di petrolio del Paese. Il presidente della Noc ha inoltre ricordato che la Arabian Gulf Company ha svolto un ruolo "importante" durante la divisione politica nel 2014. Nel suo discorso, Sanallah ha ribadito che il consiglio di amministrazione della Noc continuerà a sostenere la Arabian Gulf Company e tutte le sue sussidiarie durante questa crisi finanziaria, precisando di aver inviato molte corrispondenze alle agenzie governative, tra cui il ministero delle Finanze e al premier, denunciando le difficoltà economiche che stanno colpendo le aziende di Stato. Nel suo discorso, Sanallah ha espresso fiducia che la crisi soffocante vissuta dall'azienda in particolare e dal settore petrolifero in generale si risolverà, ricordando come la difficile situazione finanziaria abbia impedito il pagamento degli stipendi dei lavoratori e l’organizzazione di programmi di formazione. Da parte sua, il presidente del Comitato di gestione della Arabian Gulf Company, Salah al Qatrani, ha confermato che l'azienda produce 315.000 barili di petrolioo al giorno e contribuisce a sostenere l'economia nazionale nonostante le circostanze avverse.(Lit)