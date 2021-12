Ue: Commissione propone codice cooperazione polizia, più cooperazione e scambio informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi un codice di cooperazione di polizia dell'Unione europea per rafforzare la cooperazione in materia di applicazione della legge tra gli Stati membri e fornire agli agenti di polizia dell'Ue strumenti più moderni per lo scambio di informazioni. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che "il codice di cooperazione di polizia, che comprende una raccomandazione sulla cooperazione operativa di polizia e nuove regole sulla condivisione delle informazioni, contribuirà a migliorare le operazioni transfrontaliere, fornirà canali e tempi chiari per lo scambio di informazioni e darà a Europol un ruolo più forte". Inoltre, "le norme riviste sullo scambio automatizzato di determinate categorie di dati contribuiranno a stabilire in modo molto più efficace collegamenti tra reati in tutta l'Ue" e questo "contribuirà a colmare le lacune informative, a rafforzare la prevenzione, l'individuazione e le indagini sui reati nell'Ue e a promuovere la sicurezza per tutti in Europa". Oggi la Commissione riferisce anche sui progressi complessivi nell'ambito della strategia per l'Unione della sicurezza dell'Ue. (segue) (Beb)