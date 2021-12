Ue: Commissione propone codice cooperazione polizia, più cooperazione e scambio informazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure proposte includono una raccomandazione sulla cooperazione operativa di polizia, che crea standard condivisi per la cooperazione tra agenti di polizia che partecipano a pattugliamenti congiunti e agiscono nel territorio di un altro Stato membro. Questo include un elenco comune di reati per i quali sono possibili inseguimenti oltre confine e strumenti di messaggistica sicuri per gli agenti di polizia per comunicare con le loro controparti quando conducono operazioni in altri paesi dell'Ue. "Sebbene le operazioni di polizia e le indagini penali restino di competenza degli Stati membri, queste norme comuni renderanno più facile per gli agenti di polizia lavorare in altri paesi dell'Ue", ha spiegato la Commissione. La raccomandazione promuoverà inoltre "una cultura comune dell'Ue in materia di polizia attraverso la formazione congiunta, compresi corsi di lingua o programmi di scambio". (segue) (Beb)