Ue: Commissione propone codice cooperazione polizia, più cooperazione e scambio informazioni (3)

- Tra le misure proposte ci sono anche nuove norme sullo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri. In questo contesto, gli agenti di polizia in uno Stato membro dovrebbero avere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dotato di personale adeguato e che funga da "sportello unico" per lo scambio di informazioni con altri Paesi dell'Ue. Le informazioni richieste devono essere rese disponibili entro 8 ore, per i casi urgenti, fino a un massimo di 7 giorni. L'affidabile Secure Information Exchange Network Application (Siena), gestita da Europol, dovrebbe diventare il canale di comunicazione predefinito. (segue) (Beb)