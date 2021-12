Ue: Commissione propone codice cooperazione polizia, più cooperazione e scambio informazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo punto, tra le misure proposte oggi dalla Commissione ci sono norme riviste sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia nell'ambito del quadro "Prum", per migliorare, facilitare e accelerare lo scambio di dati e aiutare a identificare i criminali. Ciò include l'aggiunta di immagini facciali di sospetti e criminali condannati e registri di polizia allo scambio di dati automatizzato e l'introduzione di un router centrale a cui possono connettersi i database nazionali, sostituendo la moltitudine di connessioni tra ciascun database nazionale. Europol sarà anche in grado di sostenere gli Stati membri in modo più efficiente controllando i dati provenienti da Paesi terzi rispetto alle banche dati degli Stati membri, contribuendo a identificare i criminali conosciuti dai paesi al di fuori dell'Ue. Spetta ora al Parlamento europeo e al Consiglio esaminare e adottare la proposta di direttiva sullo scambio di informazioni e il regolamento sullo scambio automatizzato di dati. La proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia deve ora essere discussa e adottata dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. La raccomandazione servirebbe quindi come base per tutti gli Stati membri per aggiornare i loro accordi nazionali o bilaterali esistenti. (Beb)