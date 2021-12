Ue: Schinas, canali chiari di scambio tra polizia permette rapida identificazione sospetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avere canali chiari per lo scambio di informazioni significherà che la polizia può identificare rapidamente i sospetti e raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno per le indagini. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, presentando la proposta del codice di cooperazione di polizia. "I criminali non dovrebbero poter sfuggire alla polizia semplicemente spostandosi da uno Stato membro all'altro. Oggi proponiamo regole per aiutare gli agenti di polizia in tutta l'Ue a collaborare per catturare i criminali", ha spiegato. "Avere canali chiari per lo scambio di informazioni significherà che la polizia può identificare rapidamente i sospetti e raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno per le indagini", ha specificato ancora Schinas. (Beb)