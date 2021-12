Ue: Johansson, con nostra proposta diamo quadro europeo chiaro a polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la polizia deve far fronte a regole nazionali diverse e complesse, mentre con le proposte di oggi della Commissione europea avrebbe un quadro europeo chiaro. Lo ha dichiarato la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. "Le nostre proposte di oggi risolveranno i problemi transfrontalieri molto pratici che gli agenti di polizia in Europa devono affrontare ogni giorno. Ad esempio, quali regole si applicano se la polizia deve attraversare un confine interno inseguendo un criminale in un inseguimento?", ha affermato la commissaria. "Oggi la polizia deve far fronte a regole nazionali diverse e complesse, mentre con le nostre proposte avrebbe un quadro europeo chiaro. La polizia avrà anche strumenti migliori per scambiare le informazioni di cui ha bisogno per le indagini, per tenerci tutti al sicuro da criminali sempre più sofisticati", ha aggiunto Johansson. (Beb)