Francia-Arabia Saudita: cittadino saudita arrestato a Roissy non sarebbe legato al caso Khashoggi

- Il cittadino saudita di 33 anni, Khalid al Otaibi, arrestato ieri dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle in relazione all'assassinio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018, non sarebbe in alcun modo legato al caso. Lo riferiscono fonti del quotidiano francese “Le Figaro”. Secondo il quotidiano francese, la procura di Parigi, che stava indagando sull'identità di quest'uomo a seguito dell'attivazione di un avviso rosso dell'Interpol, starebbe per annunciare che l’uomo è in realtà un omonimo della persona ricercata. Khalid al Otaibi dovrebbe essere liberato al massimo domani mattina.(Frp)