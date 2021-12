Difesa: Regno Unito, ritrovato relitto jet F-35 precipitato nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relitto del jet F-35 britannico, schiantatosi nel Mar Mediterraneo a novembre poco dopo il decollo dalla portaerei HMS Queen Elizabeth per un'operazione di routine, è stato ritrovato. Lo ha confermato un portavoce del ministero della Difesa di Londra, citato dall'emittente televisiva "Sky News". "Le operazioni per ritrovare l'F-35 nel Mediterraneo si sono concluse con successo", ha dichiarato il portavoce in riferimento alle ricerche condotte nell'arco di sette giorni da esperti britannici, italiani e statunitensi. Il relitto dell'aereo è stato ritrovato ad una profondità di oltre un miglio. Tale ricerca è stata ritenuta una priorità per il ministero della Difesa di Londra in quanto il velivolo, di un valore di circa 100 milioni di sterline, potrebbe essere quasi integro data la bassa velocità con la quale è caduto in mare. (Rel)