Covid: Fiaso, in 2 settimane +31 per cento di non vaccinati in terapia intensiva

- L'ultimo report del 7 dicembre degli ospedali sentinella di Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), ha confermato e consolidato il trend, già evidenziato nella rilevazione del 30 novembre, delle ospedalizzazioni Covid nei reparti di Rianimazione: in una settimana sono aumentati del 15 per cento i pazienti ospedalizzati non vaccinati e sono diminuiti del 22 per cento i ricoverati vaccinati. Dall'analisi della tendenza degli ultimi 15 giorni, dunque, emerge come i no vax in Terapia intensiva abbiano avuto un rapido incremento del 32 per cento e, di contro, i vaccinati in Terapia intensiva si siano ridotti del 33 per cento. Complessivamente sono 97 i ricoverati nelle Terapie intensive dei 16 ospedali sentinella con un incremento del 2 per cento rispetto a una settimana fa quando erano 95. I pazienti non vaccinati sono 77 mentre quelli vaccinati risultano 20. Da sottolineare come i vaccinati siano tutte persone che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 4 mesi. Si tratta, inoltre, per il 75 per cento dei casi di soggetti affetti da gravi comorbidità e con un'età media di 69 anni. Numeri differenti, invece, per i no vax. I soggetti finiti in Rianimazione senza aver mai avuto una dose di vaccino sono in media più giovani, 62 anni, e nel 42 per cento dei casi sono persone sane che non soffrono di altre patologie. Interessante anche la differenza del range di età che fra i vaccinati è fra 47 e 85 anni e fra i non vaccinati fra 21 e 83 anni. (segue) (Ren)