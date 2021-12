Cina-Italia: ambasciata a Pechino porta "Le fate ignoranti" al Diversity & Inclusion Film Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri presso l'Istituto italiano di cultura di Pechino, nella cornice del "Diversity & Inclusion Film Festival", la proiezione del film "Le fate ignoranti" del regista Ferzan Ozpetek. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciata d'Italia in Cina. La rassegna cinematografica, organizzata dall'ambasciata degli Stati Uniti a Pechino in collaborazione con le missioni diplomatiche di numerosi altri Paesi, inclusa l'Italia, è volta a promuovere una maggiore consapevolezza fra il pubblico cinese sul tema della diversità, allo scopo di favorire il superamento di ogni forma di discriminazione e una piena inclusione attraverso la conoscenza e il rispetto dell'altro. (segue) (Com)