Cina-Italia: ambasciata a Pechino porta "Le fate ignoranti" al Diversity & Inclusion Film Festival (2)

- La proiezione si è svolta alla presenza dell'ambasciatore Luca Ferrari, il quale ha sottolineato come "in politica estera l'Italia agisce a tutela dei diritti umani, concetto declinato in particolare sulla salvaguardia della dignità umana, sulla promozione del pieno godimento dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e sulla lotta a ogni forma di intolleranza e discriminazione. Lo dimostra peraltro la recente nomina del collega Fabrizio Petri in qualità di inviato speciale per i diritti umani delle persone Lgbtq+. L'inclusione anche in diplomazia -ha aggiunto l'ambasciatore Ferrari - costituisce un principio fondamentale al pari della difesa della diversità in ogni sua accezione, ciò nella convinzione che l'alterità vada sempre valorizzata e mai stigmatizzata". (Com)