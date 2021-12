Romania: Corte suprema assolve ex presidente Senato Tariceanu da accusa abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di giustizia della Romania ha assolto l'ex presidente del Senato romeno, Calin Popescu-Tariceanu, per i reati di abuso d'ufficio e concorso nell'usurpazione di cariche pubbliche. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Si tratta di un caso nel quale Tariceanu è stato rinviato a giudizio dalla Procura generale romena nel dicembre 2020, per non aver sottoposto al voto della plenaria la cessazione del mandato del senatore Cristian Marciu, malgrado una decisione definitiva del tribunale che lo dichiarava incompatibile e gli vietava di ricoprire un incarico pubblico. Nello stesso caso è stato assolto anche l'ex senatore Cristian Marciu. La decisione odierna della Corte suprema non è definitiva. (Rob)