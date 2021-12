India: 11 morti nel disastro aereo del Tamil Nadu, ancora nessuna notizia del generale Rawat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a undici morti il bilancio del disastro aereo avvenuto questa mattina nello Stato del Tamil Nadu, in India, dove si è schiantato al suolo l'elicottero a bordo del quale viaggiava il capo di Stato maggiore della Difesa Bipin Rawat, del quale al momento non si hanno ancora notizie. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano "Times of India", tuttavia, è atteso a breve un aggiornamento da parte del ministero della Difesa. In tutto a bordo si trovavano 14 persone, due delle quali sono state tratte in salvo vive, ma con gravissime ustioni, e condotte in ospedale. Tra i passeggeri anche la moglie del generale Rawat, uomini della sicurezza e un pilota dell'aeronautica. (segue) (Inn)