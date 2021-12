Roma: chiuso ristorante per 5 giorni per mancato rispetto norme anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei servizi interforze finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid 19, gli agenti della Polizia di Stato e di Polizia Roma Capitale hanno controllato, nella serata di ieri, un ristorante della zona di competenza. All'interno del locale sono state identificate, oltre alla titolare e a 3 dipendenti, altre 18 persone. In particolare, gli agenti del commissariato Castro Pretorio hanno irrogato, a carico del datore di lavoro, titolare dell'esercizio commerciale, sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.200 euro, in quanto non aveva controllato il green pass ai dipendenti e agli avventori e non aveva rispettato i protocolli in materia di prevenzione del Covid 19, relativamente alla condizione dell'attività di ristorazione. (segue) (Rer)