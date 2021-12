Russia-Usa: Cremlino, confronto positivo ma non definita tempistica prossimo colloquio Putin-Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stato deciso quando si terrà il prossimo colloquio diretto tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, in un briefing con la stampa nel quale ha fatto il punto della situazione dopo la videoconferenza di ieri sera tra Putin e Biden. "I presidenti hanno detto che dopo che ci saranno i contatti tra i rappresentanti delle due parti, sarà necessario parlarsi nuovamente", ha chiarito Peskov precisando che non è stato possibile al momento decidere quando ciò avverrà. "Ma i presidenti hanno compreso che questo dovrebbe avvenire molto, molto presto", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Secondo Peskov, Putin ha gradito il formato di confronto tramite videoconferenza osservando che è stato l'occasione per uno scambio di punti di vista "franco" con Biden. Il portavoce del Cremlino ha inoltre aggiunto che il tema del gasdotto Nord Stream 2 non sarebbe stato sollevato nella videoconferenza di ieri tra i due presidenti. (Rum)