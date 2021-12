Roma: trasportava 12 chili di droga in sacchi neri della spazzatura, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 27enne romano, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Montespaccato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato uscire da uno stabile di via Michele Bonelli trasportando dei grossi sacchi neri. Alla vista dei carabinieri, il 27enne si è dapprima impietrito, poi ha gettato a terra i sacchi tentando di fuggire. Dopo essere stato bloccato, i militari hanno recuperato i sacchi, trovando all’interno il motivo di tale atteggiamento: 122 panetti di hashish, per un peso complessivo di 12,2 Kg. Immediata è scattata la perquisizione dell’appartamento in suo uso, al cui interno i carabinieri hanno rinvenuto 41.125 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Il 27enne è stato ammanettato e trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. (Rer)