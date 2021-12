Lazio: Corrotti (Lega), Regione rischia esercizio provvisorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo bilancio della maggioranza giallorossa che governa, ancora per poco, la Regione Lazio rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol per Zingaretti. Dopo quasi nove anni infatti pensavamo di averle viste tutte ma evidentemente al peggio non c'è mai fine e a poche settimane dal 31 dicembre, data ultima per evitare l'esercizio provvisorio, la giunta non ha ancora presentato il Defr e la proposta di bilancio per l'anno 2022". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente commissione bilancio. "A questo punto appare evidente come la sinistra sia andata completamente nel pallone. Dopo i toni trionfalistici con i quali solo qualche settimana fa la maggioranza annunciava la parifica della Corte dei Conti abbiamo scoperto che c'era poco da festeggiare perché prima la maggioranza ha dovuto portare in Consiglio una variazione di bilancio imbarazzante per recuperare le risorse destinate fondo rischi contenzioso e poi ha addirittura impugnato la parifica. Il risultato è che non è stato ancora approvato il Rendiconto della Regione Lazio dello scorso anno e non sappiamo ancora quando e se avrà inizio la sessione di bilancio. La realtà è che non sanno più come far quadrare i conti e la sensazione evidente è che Zingaretti e i suoi stiano abbandonando la nave prima che affondi". (Com)