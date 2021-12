Russia-Germania: Cremlino, Mosca spera in rapporti costruttivi con nuovo governo tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia spera di avere continuità nei rapporti con la Germania e relazioni costruttive con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, in un briefing con i giornalisti. "Contiamo sulla continuità e speriamo che un rapporto costruttivo si svilupperà tra il presidente e il nuovo cancelliere", ha dichiarato Peskov, aggiungendo che Mosca auspica inoltre che Berlino comprenda che "non c'è alternativa al dialogo per risolvere anche i disaccordi più difficili".(Rum)