Kosovo-Serbia: premier Kurti si scontra con Borrell su associazione comuni a maggioranza serba

- L'attuazione dell'accordo per la creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba non è nell'interesse del Kosovo. E' la posizione portata avanti dal premier kosovaro, Albin Kurti, negli incontri avuti ieri a Bruxelles e per la quale si è scontrato con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha". Secondo Kurti, due terzi degli accordi firmati a Bruxelles non sono stati attuati dalla Serbia ma "le autorità a Belgrado insistono nel menzionare un accordo che, lo devono dire, non ha passato il test della nostra Corte costituzionale". Secondo Borrell, invece, gli accordi raggiunti a Bruxelles negli scorsi anni sono stati firmati sia da Pristina che da Belgrado e per questo vanno attuati. "Non concordo quando tu dici che la Corte costituzionale rende l'attuazione di questo accordo impossibile", ha affermato l'Alto rappresentante dell'Ue sottolineando l'importanza della creazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba.(Alt)