Legge Bilancio: Bombardieri (Uil), ingiustizie fiscali su redditi fino a 26 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivendichiamo i risultati importanti raggiunti con il governo ma continuiamo a sostenere che adesso è necessario dare più risposte a chi è rimasto indietro durante la pandemia". Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri ad "Agorà" su Rai3. "Il 70 per cento delle imprese italiane opera nel mercato interno. Se aumentiamo i consumi in Italia forse il mercato ripartirebbe più facilmente. Per questo era necessario dedicare più risorse della manovra a lavoratori e pensionati", ha aggiunto il leader sindacale della Uil che con la Cgil ha proclamato 8 ore di sciopero per il 16 dicembre. "Chi guadagna 70 mila euro l'anno ha lo stesso risparmio fiscale di chi ha un reddito annuo fino a 26 mila euro. Per noi è un'ingiustizia", ha spiegato. (Rin)