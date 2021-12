Roma: festa dell'Immacolata, il Papa a sorpresa all'alba a piazza di Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 7:00 i Vigili del fuoco hanno deposto la corona di fiori sulla statua della Madonna di piazza Mignanelli, in Piazza di Spagna a Roma. Un tradizionale appuntamento nel giorno dell’Immacolata Concezione, arricchito come avvenuto lo scorso anno dalla visita di Papa Francesco che, poco prima della deposizione della corona, è arrivato a sorpresa nella piazza per raccogliersi in un momento di preghiera ai piedi della statua. (segue) (Rer)