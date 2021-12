© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza da molto nuvoloso a coperto. Neve a tutte le quote su Alpi, Prealpi e Appennino, anche in Pianura sui settori centrali e occidentali. Pioggia o neve mista a pioggia su quelli orientali. Accumuli molto disomogenei a quote di pianura, con massimi tra 10-20 cm sul pavese. Temperature minime tra -1 e 3 °C, massime tra 1 e 4 °C.(Rem)