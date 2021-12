Usa: assistente segretario di Stato Bitter in visita in Qatar, India ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato per gli affari consolari Rena Bitter si recherà dal 7 al 17 dicembre in Qatar, Emirati Arabi Uniti e India. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. In India, la Bitter osserverà le operazioni consolari e incontrerà il personale diplomatico. La missione degli Stati Uniti in India è una delle più grandi operazioni consolari del mondo, che sostiene forti legami economici e interpersonali tra i due Paesi. Durante la sua missione la Bitter incontrerà anche funzionari del governo indiano, partecipando all'annuale dialogo consolare Stati Uniti-India che affronta temi di reciproco interesse e sottolinea la cooperazione tra i governi degli Stati Uniti e dell'India su un'ampia gamma di questioni consolari. In Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a incontrare il personale dell'ambasciata, visiterà le operazioni a sostegno delle persone evacuate dall’Afghanistan ed esprimerà i ringraziamenti del governo degli Stati Uniti per coloro che stanno contribuendo a questi sforzi a sostegno degli afgani che hanno collaborato con le forze Usa.(Nys)