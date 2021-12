Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, ampie e progressive schiarite dalla mattinata a partire dai settori occidentali. Precipitazioni possibili nella notte e al mattino, in prevalenza deboli, sui settori più orientali, con neve a quote collinari. Assenti per la restante parte di giornata. Temperature minime in forte calo e raggiunte durante le ore serali, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura intorno a -5 °C, massimi intorno a 4 °C. (Rem)