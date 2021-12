Kosovo-Serbia: inviato Usa Escobar, Washington sostiene attuazione accordi raggiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono l'attuazione degli accordi raggiunti tra Kosovo e Serbia. Lo ha dichiarato l'inviato speciale statunitense per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un'intervista all'emittente "N1" durante la sua visita in corso nella regione. "Il dialogo è un meccanismo attraverso il quale dovrebbero discutere sulle differenze", ha osservato Escobar riaffermando il sostegno degli Usa al dialogo mediato dall'Ue. Secondo Escobar, il principale ostacolo sulla strada verso l'Ue dei due Paesi è rappresentato dalla normalizzazione dei rapporti. "Non siamo parte del dialogo ma lo sosteniamo a pieno", ha affermato Escobar, precisando che Washington sostiene anche l'attuazione degli accordi parziali raggiunti fino ad ora nell'ottica della conclusione di un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. (Res)