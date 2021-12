Legge Bilancio: Bombardieri (Uil), Cisl non aderisce a sciopero? In Italia non c'è sindacato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla spaccatura del fronte sindacale con la proclamazione dello sciopero contro la legge di Bilancio del governo il prossimo 16 dicembre a cui la Cisl non ha aderito, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha precisato ad "Agorà" su Rai3: "In questo Paese non c'è un sindacato unico, c'è un sindacato unitario. Ci sono sensibilità, storie e tradizioni diverse e ognuno merita rispetto per le proprie posizioni". (Rin)